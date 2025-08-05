Konya Genç KOMEK Yaz Okulu'nda Tarihi Şahsiyetlerle Canlı Tarih Turu - Son Dakika
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Konya Genç KOMEK Yaz Okulu'nda Tarihi Şahsiyetlerle Canlı Tarih Turu

Konya Genç KOMEK Yaz Okulu\'nda Tarihi Şahsiyetlerle Canlı Tarih Turu
05.08.2025 14:20  Güncelleme: 14:23
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Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu öğrencileri, 'Şehrin Kalbine Yolculuk' projesi kapsamında tarihi mekanlarda tarihi karakterlerle buluşarak, şehrin kadim tarihini öğreniyor. Proje, öğrencilere hem eğlenceli hem de eğitici bir deneyim sunuyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu öğrencileri, Konya'nın tarihi şahsiyetlerini yakından tanıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da çocukların ve gençlerin milli-manevi, akademik ve kişisel gelişimi için çok kıymetli faaliyetler yürüttüklerini ifade ederek, Genç KOMEK Yaz Okulu'nun "Şehrin Kalbine Yolculuk" adlı projenin de bunlardan birisi olduğunu söyledi. Konyalı çocukların yaşadıkları şehrin kadim tarihini tanımasını ve bu mirasa sahip çıkmasını arzu ettiklerini kaydeden Başkan Altay, "Proje kapsamında 7-14 yaş aralığındaki öğrencilerimiz canlı tarih turuna çıkarak anlamlı bir etkinliğe imza atıyor. Çocuklarımız harita okuma ve yön bulma becerilerini kullanarak, 6 tarihi mekanda 6 tarihi karakter tarafından karşılanıyor. Bu mekanlarda öğrencileri karşılayan tarihi karakterler öncelikle kendini, sonra mekanı, mekanın tarihini, nasıl ve ne zaman yapıldığını öğrencilere tiyatral bir şekilde anlatıyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, "Ayrıca takım çalışması, karar verme, problem çözme gibi becerilerini de geliştiren evlatlarımız 'Şehir Oryantiringi' sayesinde hem fiziksel hem zihinsel yönden gelişim sağlarken bir yandan da tarihi ve kültürel mirasa olan ilgileri de artmış oluyor. Projeye katılan öğrencilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yaşadıkları şehri yakından tanıyan öğrenciler Başkan Altay'a teşekkür etti

Öğrenciler de etkinlik kapsamında ziyaret ettikleri her noktada yeni bilgiler öğrendiklerini ve çok mutlu olduklarını söyledi. KOMEK'i çok sevdiklerini ve eğlendiklerini ifade eden öğrenciler Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

Öğrencileri tarihi mekanlarda tarihi karakterler karşılıyor

Öğrenciler, Kapu Camii'nde Ahi Evran, Mevlana Gül Bahçesi'nde Mevlana Celaleddin-i Rümi, Taş Bina'da Mimar Muzaffer, Karatay Medresesi'nde Celaleddin Karatay, Darülmülk Müzesi'nde Nizamül Mülk, Alaeddin Camii avlusunda Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad gibi önemli şahsiyetlerle bütünleşerek tarihi mekanları keşfediyor. Öğrenciler Oyuncak Atölyesi'nde maskot Anatoya ile de buluşuyor. Geçtiğimiz haftalarda başlayan ve günde 100 öğrencinin canlı şehir turuna katıldığı etkinlikten 3 bin öğrencinin faydalanması hedefleniyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya Genç KOMEK Yaz Okulu'nda Tarihi Şahsiyetlerle Canlı Tarih Turu - Son Dakika

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