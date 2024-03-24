Konya Kültürpark\'ta Kuğuların İlgi Odağı

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Konya'da Kültürpark'ta bulunan kuğular hem Ramazan ayı olması nedeniyle hem de güneşli havanın tadını çıkarmak için parka gelen vatandaşların ilgi odağı oldu.

Konya'da soğuk geçen son 1 haftanın ardından vatandaşlar güne güneşli bir havayla uyandı. Güneşli havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar açık alanları tercih etti. Vatandaşların tercihlerinden biri de Kültürpark oldu. Hem Ramazan ayı nedeniyle hem de güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenlerin uğrak noktası olan Kültürpark'ta, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bakımı yapılan süs havuzunda bulunan siyah ve beyaz renkli kuğular ile ördekler ilgi odağı oldu. Kimi aileler havuzun yanına gelerek kuğuları izlerken kimi vatandaşlar ise kuğuların fotoğraflarını çekti.

Beyşehir ilçesinde eşi ile birlikte Konya'yı gezmek için gelen Yücel Karakaya (63), kuğuları çok beğendiğini söyleyerek, "Kuğu ve ördekleri mükemmel buldum. Kuğu mükemmel bir hayvan gerçekten. Çok enteresan. Beyşehir'den Konya'yı gezmeye geldik. Bu parkı da bir arkadaşımıza sorduk. Geldik biz de çok güzel bir yermiş. Bizim de hoşumuza gittik burada eğleniyoruz" dedi.

Güneşli havalarda Kültürpark'a geldiğini ve kuğuları izlediğini ifade eden Osman Turan (67) ise, "Bugün Kültürpark'ta vakit geçiriyoruz. Banklara otuyoruz, kuğuları izliyoruz. Suyun akışı insana huzur veriyor. Ramazan ayında böyle gelerek vakit geçiriyoruz" şeklinde konuştu. - KONYA