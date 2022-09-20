Konya yerel haberleri: Konya'da şiddetli rüzgarda çatıları hasar gören evler için çalışma başlatıldı - Son Dakika
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Konya yerel haberleri: Konya'da şiddetli rüzgarda çatıları hasar gören evler için çalışma başlatıldı

20.09.2022 00:58
Konya yerel haberleri: Konya'da şiddetli rüzgarda çatıları hasar gören evler için çalışma başlatıldı

Konya yerel haberine göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 hafta önce yaşanan şiddetli rüzgar sonrası çatıları hasar gören evlerin onarılması için çalışma başlatıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 hafta önce yaşanan şiddetli rüzgar sonrası çatıları hasar gören evlerin onarılması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir ilçesine bağlı Ufacık Mahallesinde 5 Eylül akşam saatlerinde çıkan şiddetli rüzgar sonrası 4 ev ve 1 ahırın çatısı uçarken bir evde de maddi hasar meydana geldi. Bunun üzerine vatandaşlar Seydişehir Kaymakamlığına verdikleri dilekçeler ile devletten yardım talebinde bulundu. Dilekçelerin Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ulaşmasının ardından görevlendirilen ekip mahalleye gelerek hasar tespit çalışması yaptı.

Gelen ekip ile birlikte mahallede zarar gören evleri gezen Muhtar Ertuğrul Aydoğdu, mahallelerinde hortum ile birlikte bir doğal afet meydana geldiğini söyleyerek, "5-6 komşumuzun çatısı zarar gördü. Gerekli başvurulardan sonra memur arkadaşlar geldi ve gerekli çalışmayı yaparak yardımcı olacaklarını söylediler. Tüm komşularımıza geçmiş olsun diyorum, gelen arkadaşlara da teşekkür ediyorum yardımlarından dolayı" dedi.

Öte yandan, şiddetli rüzgar mahallede bir evde bulunan güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. - KONYA

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Kaynak: İHA

Seydişehir, Eylül, Konya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya yerel haberleri: Konya'da şiddetli rüzgarda çatıları hasar gören evler için çalışma başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya yerel haberleri: Konya'da şiddetli rüzgarda çatıları hasar gören evler için çalışma başlatıldı - Son Dakika
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