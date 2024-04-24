Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse\'yi ziyaret etti

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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, göreve geldikten sonra ilk ziyaretini Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse'ye yaptı. Başkan Kotan, Konyaaltı'nda yapacakları projelerde Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse ile birlikte hareket edeceklerini söyledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, göreve gelir gelmez ilk ziyaretini Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse'ye yaptı. Köse'yi makamında ziyaret eden Başkan Kotan, Konyaaltı için yapacakları projelerde Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse ile birlikte hareket edeceklerini söyledi. Konyaaltı'na hizmet için göreve geldiklerini belirten Başkan Kotan, "Konyaaltı halkımız bizleri Konyaaltı Belediye Başkanlığı görevine layık gördü. Bizler de daha güzel daha yaşanabilir bir Konyaaltı için 5 yıl boyunca yapacağımız hizmetlerde Konyaaltı Kaymakamımız Rahmi Köse ile birlikte hareket edeceğiz. Konyaaltı halkımızın huzuru bizim için çok önemli. Konyaaltı Kaymakamımız Rahmi Köse'ye misafirperverliği için teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA