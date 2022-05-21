Konyaaltı Belediyesi Çalışanlarını Sevindiren Zam - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi Çalışanlarını Sevindiren Zam

21.05.2022 12:28
Konyaaltı Belediyesi Çalışanlarını Sevindiren Zam

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediye çalışanlarını yüksek enflasyon karşısında bir nebze rahatlatmak adına maaşlara 500’er lira seyyanen zam yaptıklarını açıkladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediye çalışanlarını yüksek enflasyon karşısında bir nebze rahatlatmak adına maaşlara 500'er lira seyyanen zam yaptıklarını açıkladı.

Başkan Semih Esen, Türkiye'nin ekonomik açıdan çok ağır günlerden geçtiğini kaydetti. Vatandaşların yüksek enflasyon nedeniyle çok zor günler geçirdiğini belirten Esen, kurumların da aynı güçlükleri yaşadığını aktardı. Konyaaltı Belediyesi olarak ekonomik engeller karşısında yeni çözüm arayışlarına girdiklerini kaydeden Esen, belediye personelini de yüksek enflasyona ezdirmemek için belediyenin imkanları dahilinde iyileştirmeler yaptıklarını aktardı.

Esen, "Belediyemizde çalışan mesai arkadaşlarımızın emeğinin karşılığını en üst düzeyde alabilmesi için göreve geldiğimiz günden bu yana çalışanlarımızın lehine çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizdeki yüksek enflasyon nedeniyle çalışanlarımızın ekonomik açıdan rahat nefes alabilmesi için de yeni bir karar aldık. Bu amaçla belediye çalışanlarımızın tabi oldukları toplu İş sözleşmelerine ek protokol yapmak üzere Belediye İş ile Güvenlik İş sendikaları görüşmeler gerçekleştirdik. Yaptığımız ek protokollerle, 1 Mayıs 2022 tarihinden geçerli olmak üzere belediye işçilerinin ve güvenlik personellerinin maaşlarına 500'er TL seyyanen zam yapma kararı aldık. Böylelikle belediyemizde çalışanların aldıkları en düşük ücret aylık maaşı 5250 liraya yükselttik. Emekçilerimize hayırlı olsun" dedi.

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Kaynak: ANKA

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