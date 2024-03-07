Konyaaltı Belediyesi Miniklere Deprem Tatbikatı Yaptı

Konyaaltı Belediyesi Destek Hizmetleri Sivil Savunma Birimi ekipleri, Deprem Haftası nedeniyle belediyenin kreş ve gündüz bakım evlerindeki minik öğrencilere acil durum eğitimi ve deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikata arama kurtarma köpeği Zeyna'nın da katılması renkli görüntülere sahne oldu.
Konyaaltı Belediyesi Destek Hizmetleri Sivil Savunma Birimi ekipleri, Deprem Haftası nedeniyle gerçekleştirdiği tatbikatlarına bir yenisini ekledi. İlçedeki okullarda çok sayıda tatbikat gerçekleştiren ekipler, son olarak belediyenin kreş ve gündüz bakım evlerindeki minik öğrencilere acil durum eğitimi verdi. Ekipler eğitim sonunda ise öğrencilere deprem tatbikatı yaptırdı. Tatbikata Konyaaltı Belediyesi arama kurtarma köpeği Zeyna'nın katılması ise renkli görüntülere sahne oldu. Tatbikat sonrasında miniklere Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi tarafından hazırlanan 'Tehlike Avcısıyız' adlı kitap dağıtıldı.
Konyaaltı Belediyesi Destek Hizmetleri Sivil Savunma Uzmanı Sinan Toprak, "Konyaaltı Belediyesi kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim gören minik öğrencilerimize Deprem Haftası nedeniyle acil durum eğitimi ve deprem tatbikatı gerçekleştirdik. Oyun eşliğinde gerçekleştirdiğimiz tatbikatımızı çok sevdiler. Arama kurtarma köpeğimiz Zeyna'nın da tatbikata katılması miniklerimizi mutlu etti" dedi. - ANTALYA
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