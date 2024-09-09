Konyaaltı Belediyesi, Narin için anma töreni düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Konyaaltı Belediyesi, Narin için anma töreni düzenledi

Konyaaltı Belediyesi, Narin için anma töreni düzenledi

Konyaaltı Belediyesi, Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran için anma töreni düzenledi. Törene siyah kıyafetlerle katılan belediye personeli, Narin'in fotoğrafının bulunduğu alana kırmızı karanfil bıraktı.

09.09.2024 15:12  Güncelleme: 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaaltı Belediyesi Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin için anma töreni düzenledi. Törene siyah kıyafetlerle katılan belediye personeli, Narin'in fotoğrafının bulunduğu alana kırmızı karanfil bıraktı.

Konyaaltı Belediyesi, Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ı anmak için tören düzenledi. Konyaaltı Belediye binasında düzenlenen anma törenine Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı. Törene siyah kıyafetlerle katılan personel, Narin'in fotoğrafının bulunduğu alana kırmızı karanfil bıraktı. Duygulu anların yaşandığı anma töreninde bazı çalışanlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Öyle bir ağlasam ki çocuklar

Narin'in anma törenindeki konuşmasına Aziz Nesin'in "Öyle bir ağlasam, Öyle bir ağlasam çocuklar. Size hiç gözyaşı kalmasa. Öyle bir ölsem, Öyle bir ölsem çocuklar. Size hiç ölüm kalmasa" dizeleriyle başlayan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Sözün bittiği yerdeyiz. Acımız ve öfkemiz çok büyük. Narin yaşasaydı yaşıtları gibi bugün okula gidecekti. Ama maalesef acı haberini aldık" dedi.

"Çocuklar ölürken susulmaz"

"Çocuklar ölürken susulmaz" diyen Başkan Kotan, "Susmadık, hiç bir zaman da susmayacağız. Narin'i anmak için, öfkemizi paylaşmak için bugün bir araya geldik. 19 gündür kayıp olan Narin'i büyük umutlarla bekledik. Güzel haberlerini bekledik ama maalesef ölüm haberini aldık. Bunu yapanların en ağır şekilde ceza almasını istiyoruz" diye konuştu. Çocukları korumanın ve toplumun içerisinde ön planda tutmanın önemine vurgu yapan Başkan Kotan, "Bunlar için mücadele eden bizler olmalıyız. Hem siyasetle uğraşanlar, hem de devletin her kademesinde olanlar bunları yapmalı" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Konyaaltı Belediyesi, Diyarbakır, Konyaaltı, Politika, Güncel, Yerel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konyaaltı Belediyesi, Narin için anma töreni düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:21 Narin Güran cinayetinde yayın yasağı kaldırıldı Narin Güran cinayetinde yayın yasağı kaldırıldı
16:34 Türkiye Narin’e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda’dan güzel haber geldi Türkiye Narin'e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda'dan güzel haber geldi
15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
09:31 Aboubakar Beşiktaş’tan ayrıldı İşte yeni takımı Aboubakar Beşiktaş'tan ayrıldı! İşte yeni takımı
09:29 Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali’nde Matt Damon,’un elini tutarken görüntülendi Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali'nde Matt Damon,'un elini tutarken görüntülendi
08:52 Narin’in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz Narin'in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 17:41:48. #1.12#
SON DAKİKA: Konyaaltı Belediyesi, Narin için anma töreni düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement