Konyaaltı Belediyesi\'nden Emeklilere Özel \'Emekli Kart\' Projesi

Konyaaltı Belediyesi, emekli vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla hayata geçireceği "Emekli Kart" projesi kapsamında Emekli Kahvelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek hem projeyi anlattı hem de kayıtları almaya başladı.

Konyaaltı Belediyesi, ilçede yaşayan emeklilere yönelik sosyal dayanışmayı güçlendirmek ve ekonomik anlamda destek sunmak amacıyla "Emekli Kart" projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında belediye ekipleri, Konyaaltı Belediyesi'ne bağlı Emekli Kahvelerinde vatandaşlarla bire bir temas kurarak hem bilgilendirme yaptı hem de kart başvurularını almaya başladı. Emekli Kart sahibi olan vatandaşlar, anlaşmalı işletmelerden çeşitli indirimler elde edebilecek, aynı zamanda Emekli Kahvelerinde kartlarını okutarak ücretsiz çay hizmetinden faydalanabilecek. Özellikle dar gelirli emeklilerin yaşamını kolaylaştırmayı hedefleyen bu proje, emeklilerden büyük ilgi gördü. Belediye yetkilileri, proje kapsamında başvuru yapan vatandaşların kartları hazır olduğunda bilgilendirme mesajı geleceğini kaydetti.

"Emeklilerden olumlu tepkiler aldık"

Konyaaltı Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi personeli Şafak Aslan Camcı, "Buraya Emekli Kart projemizle ilgili geldik. Emeklilerimizle bir araya gelerek projemizi anlatmak istedik. Konyaaltı ilçemizde ikamet eden emekli vatandaşlarımız, anlaşmalı olduğumuz işletmelerden indirim alabilecekler. Ayrıca Emekli Kahvelerimizde kartlarını okutarak ücretsiz çay içebilecekler" dedi. Özellikle dar gelirli emeklileri düşünerek bu yola çıkıldığını kaydeden Camcı, "Emeklilerimizden çok olumlu tepkiler aldık. Bu proje için Başkanımız Cem Kotan'a teşekkürlerini ilettiler, biz de buradan iletmiş olalım. Şu anda başvuru ve talepleri alıyoruz, kartlar hazır olduğunda vatandaşlarımıza bilgilendirme mesajı gönderilecek" dedi. - ANTALYA