Konyaaltı Belediyesi\'nden Ücretsiz Kurban Kesim Hizmeti

Konyaaltı Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların kurban ibadetini hijyenik ve düzenli şekilde yerine getirebilmesi için Altınkum ve Siteler Mahalle Pazarı'nda ücretsiz kesim hizmeti sundu.

Konyaaltı Belediyesi, Kurban Bayramı'nda kurban kesecek vatandaşlar için farklı mahallelerde kurban kesim noktası oluşturdu. Altınkum ve Siteler mahallelerinde kurulan kesim alanlarında hijyen kurallarına uygun ve ücretsiz kurban kesimi yapıldı. Belediye ekipleri, Siteler Kapalı Pazar Yeri'nde küçükbaş hayvanların, Altınkum Kapalı Pazar Yeri'nde ise büyükbaş hayvanların kesimini gerçekleştirdi. Kurban Bayramı öncesinde oluşturulan online randevu sistemi sayesinde vatandaşlar sıra beklemeden kurbanlarını kestirme imkanı buldu. İşlemler, hijyen, çevre temizliği ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde yapıldı.

Kurban kesim alanındaki vatandaşlar, belediyenin bu hizmetinden dolayı memnun olduklarını dile getirdiler. - ANTALYA