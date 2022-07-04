Konyaaltı Belediyesi'nden Ücretsiz Kurban Kesimi Hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi

Konyaaltı Belediyesi'nden Ücretsiz Kurban Kesimi Hizmeti

04.07.2022 13:04
Konyaaltı Belediyesi'nden Ücretsiz Kurban Kesimi Hizmeti

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Kurban Bayramı’na yönelik hazırlıkların tamamlandığını belirterek, kurbanlarını kestirmek isteyen yurttaşların www.konyaalti.bel.tr adresinden alacakları randevuyla, uzman kasaplara ücretsiz kesim yaptırabileceklerini kaydetti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Kurban Bayramı'na yönelik hazırlıkların tamamlandığını belirterek, kurbanlarını kestirmek isteyen yurttaşların www.konyaalti.bel.tr adresinden alacakları randevuyla, uzman kasaplara ücretsiz kesim yaptırabileceklerini kaydetti.

Belediye tarafından kurban kesimi için üç ayrı nokta belirlendi. Küçükbaş hayvan kestirmek isteyenler; Liman Mahallesi Kapalı Pazar Yeri ve Siteler Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde mesleğinde uzman kasaplara ücretsiz kesim yaptırabilecek. Altınkum Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde ise büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimi yapılacak.

Kurban kesmek isteyen yurttaşların, Konyaaltı ilçesinde ikamet etmesi gerekiyor.

Kesim sırasında en çok önem verdikleri konunun hijyen olduğunu belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Yurttaşlarımızın huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmelerini istiyoruz. Bunun için gerekli tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bu noktada en çok hijyene önem veriyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızın da belirlenen kurallara uyması büyük önem arz ediyor. Ben şimdiden tüm yurttaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram diliyorum" dedi.

Konyaaltı Belediyesi, kurban satış noktaları olarak Zümrüt Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'ni belirledi. Vatandaşların kurban satış noktalarına daha rahat ulaşabilmesi için sosyal medyada hesaplarından açık adres ve gerekli yol tariflerinin paylaşılacağı bildirildi.

YORUMLAR
500
Konyaaltı'nda ücretsiz ve randevulu kurban kesimi Konyaaltı'nda ücretsiz ve randevulu kurban kesimi Melikgazi Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır Melikgazi Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır
Kaynak: ANKA

Kurban Bayramı, Semih Esen, Konyaaltı, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konyaaltı Belediyesi'nden Ücretsiz Kurban Kesimi Hizmeti - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
12:54 Dünya şaşkına döndü! Felçli adam, beynine makine bağlanınca imkansızı gerçekleştirdi
12:44 Trabzonsporlu gençlerin tokat oyunu! Son kalan kişi yüz ifadesiyle güldürdü
12:14 TÜİK'in açıkladığı rakama DEVA Partisi lideri Babacan'dan tepki: Gerçek enflasyonun yüzde 200'e yakın çok iyi biliyoruz
12:09 2022 yılında kim ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar
12:08 Trabzonspor, Trezeguet için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
11:57 Attan düşen hokey Leah Kilner, hayatta kalma mücadelesi veriyor!
11:50 Üzüm ağacı olan Jabuticaba görenleri şaşkına çeviriyor!
11:47 Kurtlar Vadisi'nin Eren Eylül'ü, HDP Danışma Kurulu'na girdi! İşte Kerem Fırtına'nın kararının ayrıntıları
11:44 CHP lideri Kılıçdaroğlu, açıklanan enflasyon oranına tepki gösterdi: TÜİK'in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmaktır
11:34 Demet Akalın'dan bomba ima: Survivor'da şampiyonun kim olduğunu önceden bildiğini öne sürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 13:11:21. #1.13#
SON DAKİKA: Konyaaltı Belediyesi'nden Ücretsiz Kurban Kesimi Hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement