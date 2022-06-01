Konyaaltı Belediyesi'nden Vatandaşa ve Personele 'Etkili İletişim' Eğitimi - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi'nden Vatandaşa ve Personele 'Etkili İletişim' Eğitimi

01.06.2022 10:56

Konyaaltı Belediyesi, Uzman Nörolog Dr. Timur Yılmaz'ın katılımıyla belediye personeline ve vatandaşlara yönelik ‘Etkili İletişim’ sunumu yaptı.

Konyaaltı Belediyesi, Uzman Nörolog Dr. Timur Yılmaz'ın katılımıyla belediye personeline ve vatandaşlara yönelik 'Etkili İletişim' sunumu yaptı.

Konyaaltı Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Uzman Nörolog Doktor Timur Yılmaz, belediye personeli ve vatandaşlara 'Etkili İletişim' başlıklı bir sunum yaptı. Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu'nda soru-cevap şeklinde ilerleyen sunumda hem iş hayatı hem de güncel yaşama dair etkili iletişim yöntemleri, empati ve hitap teknikleri konuları ele alındı. Sunum sonunda Dr. Timur Yılmaz katılımcılar için kitaplarını imzaladı.

VATANDAŞIN MEMNUNİYETİ İÇİN

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, hizmet içi eğitimin yanı sıra vatandaşların da hem iş hem de sosyal yaşamlarına katkı sunacak eğitimleri önemsediklerini belirtti. Esen, "Belediye çalışanlarımızın, özellikle kurumumuza gelen vatandaşlarımızla iletişimi üst düzeyde olmalı. Kullanılan dil ve hitap şekli vatandaşlarımızın buradan güler yüzle ayrılmalarını sağlamalı. Rutin belediye hizmetlerimizin yanında, bu konuyu da oldukça önemsiyoruz. Halkımızla aramızdaki iletişimi daha güçlü kılmak adına bu gibi eğitimlere devam edeceğiz" dedi.

Konyaaltı Belediyesi'nden Vatandaşa ve Personele 'Etkili İletişim' Eğitimi
Konyaaltı Belediyesi'nden Vatandaşa ve Personele 'Etkili İletişim' Eğitimi
Konyaaltı Belediyesi'nden Vatandaşa ve Personele 'Etkili İletişim' Eğitimi
Konyaaltı Belediyesi'nden Vatandaşa ve Personele 'Etkili İletişim' Eğitimi

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Kaynak: ANKA

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