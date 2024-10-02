Konyaaltı Belediyesi'nden Yaşlılarla İletişim Eğitimi - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi'nden Yaşlılarla İletişim Eğitimi

Konyaaltı Belediyesi\'nden Yaşlılarla İletişim Eğitimi

Konyaaltı Belediyesi, 1 Ekim Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, belediye çalışanlarına 'Yaşlılarla İletişim Eğitimi' verdi. Eğitimde, yaşlı bireylerle etkili iletişim kurmanın önemi vurgulandı.

02.10.2024 13:03  Güncelleme: 13:05
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Konyaaltı Belediyesi, 1 Ekim Yaşlılar Günü dolayısıyla, belediye binasında belediye çalışanlarına yönelik "Yaşlılarla İletişim Eğitimi" gerçekleştirdi. Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Özlem Özgür tarafından verilen eğitimde, belediye personeline yaşlı bireylerle sağlıklı iletişim kurmanın önemi anlatıldı.

Konyaaltı Belediyesi, 1 Ekim Yaşlılar Günü'nde Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü iş birliği ile "Yaşlılarla İletişim" eğitimi gerçekleştirdi. Seçim döneminde "En büyük projem iletişim" diyerek yola çıkan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan vatandaşla her fırsatta temaslarını sürdürürken, Belediye personeli de kurum içi eğitimlerle doğru iletişim için çalışmalar yürütüyor.

Personelin, temel belediye hizmetleri kapsamında, yaptığı görev esnasında kurduğu insan ilişkilerinde daha özenli olmasını amaçlayan eğitim, belediye personelinin katılımıyla Belediye hizmet binası içerisinde yer alan Feslikan Salonu'nda gerçekleştirildi. Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitimde, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Ama bilim Dalı Araştırma Görevlisi Özlem Özgür yaşlı bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çekti.

"Yaşlılara daha anlayışlı ve etkili hizmet"

Yaşlıların psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması, empati ve sabretmenin önemi de eğitim içerisinde daha duyarlı olmanın önemi vurgulandı. Yaşlıları anlamak, yaşlılık süreci ve bu dönemde ortaya çıkan hastalıkların iletişim üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde anlatılan eğitimde, belediye çalışanlarının yaşlı bireylere daha anlayışlı ve etkili bir şekilde hizmet sunabilmelerinin önemi vurgulandı. Özgür, yaşlılık döneminde yaşanan fiziksel ve psikolojik değişimlerin, sosyal ve iş hayatında karşılıklı iletişimi nasıl etkilediğini detaylandırdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konyaaltı Belediyesi'nden Yaşlılarla İletişim Eğitimi - Son Dakika

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