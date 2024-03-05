Konyaaltı Kadın Oyunları Festivali Başlıyor - Son Dakika
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Konyaaltı Kadın Oyunları Festivali Başlıyor

Konyaaltı Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Türkiye'nin ve Avrupa'nın kadın temalı tek tiyatro festivali olan 4. Kadın Oyunları Festivali, 'Mutlu Bir Romanın Aşk Hikayesi' adlı oyun ile başlıyor. Festival kapsamında birçok tiyatro oyunu ücretsiz olarak sahnelenecek.

05.03.2024 18:07  Güncelleme: 19:21
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Konyaaltı Kadın Oyunları Festivali, yarın seyircisiyle buluşuyor. Kadınları konu alan tiyatro oyunlarının yer alacağı festival, 'Mutlu Bir Romanın Aşk Hikayesi' adlı oyun ile başlıyor.

Konyaaltı Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Türkiye'nin ve Avrupa'nın kadın temalı tek tiyatro festivali 4. Kadın Oyunları Festivali, yarın 'Mutlu Bir Romanın Aşk Hikayesi' adlı tiyatro oyunu ile başlıyor.

Atölye Kültür Sanat organizasyonuyla bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek festival, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde seyirciyle buluşacak. Festival kapsamında 7 Mart Perşembe günü 'Bir Tatlı Kaşığı Çamur', 8 Mart Cuma günü 'Mavi Müzikhol', 9 Mart Cumartesi günü 'Disko Topu', 10 Mart Pazar günü ise 'Yan Rol' adlı oyunlar saat 20.00'de ücretsiz olarak sahnelenecek.

POPÜLARİTEDEN UZAK

Festival direktörü Hasan Aldemir, kadın konusunu nitelikli ele alan tiyatro oyunlarını her türlü popüleriteden uzak olarak seçtiklerini söyledi. Festivalin artık kendi izleyicisini oluşturduğunu vurgulayan Aldemir, "Son zamanlarda neredeyse tek kriter haline gelen tiyatro oyunlarında hangi ünlünün oynadığından ziyade metin üslubu, reji, konu ve oyunculuk performansı festival yönetimimiz tarafından baz alınmıştır. Festivalimiz nitelikli bir tiyatro izleyicisine ulaşmıştır. Bundan da son derece mutluluk duyuyoruz" dedi.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en önemli festivallerinden birine ev sahipliği yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de tüm vatandaşları ücretsiz sahnelecek oyunları izlemeye davet etti.

Kaynak: ANKA

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