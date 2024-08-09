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Konyaaltı'nda her Pazar sokakta dans var

ANTALYA - Antalya'da Konyaaltı Belediyesi, ilçe sakinleri için sanatsal etkinlikler düzenliyor. Konyaaltı Kent Meydanı'nda her pazar gerçekleştirilen Gün Batımı Dansları'nda vatandaşlar sokakta dans ediyor.

Konyaaltı Belediyesi, bölge vatandaşlarını spor ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Konyaaltı Kent Meydanı'nda pazar akşamları gerçekleştirilen "Gün Batımı Dansları" yoğun ilgi görüyor.

Önce eğitim sonra dans

Antalya Dans Akademisi ve Konyaaltı Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen "Gün Batımı Dansları", dans eğitmenlerinin vatandaşlara kısa bir dans eğitimi vermesiyle başlıyor. Ardından müzik eşliğinde vatandaşlar sokakta dans ederek, keyifli anlar yaşıyor. Etkinlikler, 25 Ağustos Pazar gününe kadar her pazar Kent Meydanı'nda gerçekleşecek.