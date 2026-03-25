Konyalı şehit Uzman Çavuş Selman Akarsel son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen askeri araç kazasında hayatını kaybeden Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel, memleketi Konya'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz gün meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay olay yerinde şehit oldu. Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel (26) de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Uzman Çavuş Akarsel'in cenazesi, Iğdır'da düzenlenen törenin ardından uçakla memleketi Konya'ya getirildi. Şehit Akarsel için Konya Şehitliği Namazgahı'nda ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesi şehidin ailesi tabuta sarıldı. Şehit Akarsel'in cenazesi, kılınan namazın ardından Konya Şehitliği'nde dualarla defnedildi.

Şehidin cenazesine ailesi, yakınları, Konya Valisi İbrahim Akın, askeri ve mülki erkan, vatandaşlar katıldı. - KONYA