Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi etkili oldu
BAYBURT - Bayburt ile Erzurum arasında bulunan 2918 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde gece saatlerinde etkili olan kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Bayburt'tun yüksek kesimlerinde etkisini aralıklı sürdüren kar yağışı ve soğuk hava, Kop Dağı Geçidi'nde buzlanmaya sebep oldu.
Tipi ve buzlanmaya nedeniyle özellikle ağır tonajlı araçların ilerlemekte zorlandığı Kop Dağı Geçidi'nde, can ve mal kaybı yaşanmaması amacıyla trafik ekipleri tedbir aldı.
Karayolları ekiplerinin güzergahta karla mücadele ve tuzlama çalışması yaptı.
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