Kopçu Mahallesi Taziye evi törenle açıldı - Son Dakika
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Kopçu Mahallesi Taziye evi törenle açıldı

25.04.2022 12:14
Kopçu Mahallesi Taziye evi törenle açıldı

Yahyalı'nın Kopçu Mahallesi'nde yaptırılan Taziye Evi törenle açıldı.

Yahyalı'nın Kopçu Mahallesi'nde yaptırılan Taziye Evi törenle açıldı.

Yahyalı Belediyesi ile Kopçu Mahallesi Taziye Evi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliği ile yaptırılan Taziye Evi'nin açılışı törenine Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Zeynal Kubat, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Yılmaz, İlçe Müftüsü İbrahim İkbal, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; "İlk harç konulduğu günden bugüne kadar emeği geçen Metin Kaymaz kardeşime, çalışanlarına ve mahalle muhtarımıza teşekkür ediyorum. Mahallemizde güzel bir kardeşlik örneği sergilendi. Belediyemiz ve derneğimiz öncülüğünde İmece Usulü ile güzel bir tesis mahallemize kazandırıldı. Derneğimizin gücü yetmediği yerde biz onlara destek olduk. Bu çalışma diğer mahallelerimize de güzel bir örnek oldu. İnşallah diğer mahallelerimizde bu şekilde bir tesis yaptırmaya kalkarlarsa bizde elimizden geleni desteği vereceğiz. Burası Taziye Evi olarak yapıldı ama gerek olduğu zaman nişan, düğün gibi organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kapasitede. Mahallemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Açılış töreni Kopçu Mahallesi Taziye Evi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından verilen iftar yemeği ile son buldu. - KAYSERİ

Kopçu Mahallesi Taziye evi törenle açıldı
Kopçu Mahallesi Taziye evi törenle açıldı
Kopçu Mahallesi Taziye evi törenle açıldı

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Esat Öztürk, Hisarcık, AK Parti, Yahyalı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kopçu Mahallesi Taziye evi törenle açıldı - Son Dakika


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