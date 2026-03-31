Köpeği Asarak Öldüren Şahıs Gözaltına Alındı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Pınarbaşı'nda köpeği ağaca asarak öldüren kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

(ANKARA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Pınarbaşı ilçesinde köpeği ağaca asarak öldüren kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Pınarbaşı ilçesi Dikilitaş Mahallesi'nde bir köpeğin ağaca asılarak vahşice öldürüldüğü görüntülerin sosyal medya mecralarında yer aldığı görülmüştür."

Bahse konu olay Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından detaylıca araştırılmış olup, Pınarbaşı Cumhuriyet Savcımızın talimatları doğrultusunda şüpheli şahıs göz altına alınmıştır. Bahse konu olayın gereği titizlikle takip edilmektedir."

Kaynak: ANKA

Kayseri Pınarbaşı, Jandarma, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 18:48:26. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.