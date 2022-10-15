Köpeği için doğum günü yaptı, partiye çocuklar hayvanlarıyla katıldı - Son Dakika
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Köpeği için doğum günü yaptı, partiye çocuklar hayvanlarıyla katıldı

15.10.2022 09:36
Köpeği için doğum günü yaptı, partiye çocuklar hayvanlarıyla katıldı

Bursa'da küçük kız 1 yaşına basan köpeği için doğum günü partisi düzenledi.

Bursa'da küçük kız 1 yaşına basan köpeği için doğum günü partisi düzenledi. Partiye arkadaşları köpeklerle katıldı.

Osmangazi ilçesinde yaşayan Ceylin Kireçtepe, (8) sahiplendiği köpeği Çarli, 1 yaşına basınca doğum günü partisi düzenledi. Düzenlediği partiye ise arkadaşlarını hayvanlarıyla birlikte davet etti. Sıra dışı doğum günü partisinde "iyi Kİ doğdun Çarli" sesleri yükselirken pastanın üzerindeki mumlara üflendi. Partiye hayvanı olmayan çocuklar sokak hayvanlarıyla katıldı. İlk defa böyle bir doğum gününe katılan çocuklar doyasıya eğlendi.

Köpeği için doğum günü düzenlediğini ifade eden Ceylin Kireçtepe, "Köpeğim Çarli 1 yaşına girdi. Bende onun için doğum günü yaptım. Arkadaşlarımı davet ettim, Çarli'nin 1 yaş gününü hep beraber kutladık" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köpeği için doğum günü yaptı, partiye çocuklar hayvanlarıyla katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köpeği için doğum günü yaptı, partiye çocuklar hayvanlarıyla katıldı - Son Dakika
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