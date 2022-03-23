Köpekten kaçarken otomobil çarpmıştı, Vali ziyaret etti - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan köpekten kaçarken otomobil çarpması sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuğu evinde ziyaret etti.

Sivas'ta 12 Mart tarihinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerine meydana gelen olayda sokak köpeği 12 yaşındaki Ulubaran Kalemköy'e saldırdı. Küçük çocuk köpekten korunmak için yola çıkınca hızla geçmekte olan bir aracın kendisine çarpması sonucu yaralandı. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Kalemköy geçtiğimiz gün taburcu edildi. Sivas Valisi Salih Ayhan küçük çocuğu evine ziyaret etti. Yaşanan olaydan dolayı üzüntüsünü ifade eden Vali Ayhan, tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığını ve sokak hayvanlarının rehabilitesi için de gerekli çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü söyledi. - SİVAS