Köpekten kaçarken otomobil çarpmıştı, Vali ziyaret etti - Son Dakika
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Köpekten kaçarken otomobil çarpmıştı, Vali ziyaret etti

23.03.2022 10:51
Köpekten kaçarken otomobil çarpmıştı, Vali ziyaret etti

Sivas Valisi Salih Ayhan köpekten kaçarken otomobil çarpması sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuğu evinde ziyaret etti.

Sivas Valisi Salih Ayhan köpekten kaçarken otomobil çarpması sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuğu evinde ziyaret etti.

Sivas'ta 12 Mart tarihinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerine meydana gelen olayda sokak köpeği 12 yaşındaki Ulubaran Kalemköy'e saldırdı. Küçük çocuk köpekten korunmak için yola çıkınca hızla geçmekte olan bir aracın kendisine çarpması sonucu yaralandı. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Kalemköy geçtiğimiz gün taburcu edildi. Sivas Valisi Salih Ayhan küçük çocuğu evine ziyaret etti. Yaşanan olaydan dolayı üzüntüsünü ifade eden Vali Ayhan, tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığını ve sokak hayvanlarının rehabilitesi için de gerekli çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü söyledi. - SİVAS

Köpekten kaçarken otomobil çarpmıştı, Vali ziyaret etti
Köpekten kaçarken otomobil çarpmıştı, Vali ziyaret etti
Köpekten kaçarken otomobil çarpmıştı, Vali ziyaret etti
Köpekten kaçarken otomobil çarpmıştı, Vali ziyaret etti

YORUMLAR
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Baharı bekleyen Sivas bir kez daha beyaza büründü Baharı bekleyen Sivas bir kez daha beyaza büründü Vali Ayhan, sahipsiz köpekten kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuğu ziyaret etti Vali Ayhan, sahipsiz köpekten kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuğu ziyaret etti

Salih Ayhan, Otomobil, Sivas, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köpekten kaçarken otomobil çarpmıştı, Vali ziyaret etti - Son Dakika


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