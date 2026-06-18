Köprübaşı'nda Görev Değişimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köprübaşı'nda Görev Değişimi

Köprübaşı\'nda Görev Değişimi
18.06.2026 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alptekin Sağıroğlu, 16 yılın ardından Trabzon'a atandı, yerine Ömer Çelik göreve başladı.

Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alptekin Sağıroğlu, yaklaşık 16 yıl sürdürdüğü görevini tamamlayarak Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olarak görevlendirildi. Sağıroğlu'ndan boşalan göreve ise Ömer Çelik getirildi.

Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görev değişimi yaşandı. Yaklaşık 16 yıldır ilçede görev yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alptekin Sağıroğlu, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme (TAD) Şube Müdürü olarak atandı. Sağıroğlu için Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde veda programı düzenlendi.

Programda konuşan Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, 15 Nisan 2010 tarihinde başladığı Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevini 15 Haziran 2026 tarihi itibarıyla tamamlayan Sağıroğlu'nun görev süresi boyunca ilçe tarımına, üreticilere ve kuruma sunduğu katkılar ile özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.

Karayılan açıklamasında, "Görev yaptığı süre boyunca ilçemiz tarımına, üreticilerimize ve kurumumuza sunduğu değerli katkılar, özverili çalışmaları ve başarılı hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyor; yeni görev yerinde üstün başarılarının devamını diliyoruz. Kurumumuza vermiş olduğu emek ve katkılar her zaman takdirle anılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Görevi Ömer Çelik devraldı

Alptekin Sağıroğlu'nun Trabzon'daki yeni görevine atanmasının ardından Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine Ömer Çelik görevlendirildi.

Karayılan, yeni görevine başlayan Çelik'i kutlayarak, ilçe tarımına ve üreticilere sağlayacağı katkılarda başarılar diledi. Karayılan, yaptığı açıklamada, görev değişiminin Köprübaşı ilçesi, üreticiler ve tarım sektörü açısından hayırlı olması temennisinde bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ömer Çelik, Politika, Trabzon, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köprübaşı'nda Görev Değişimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya’da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti
Kangal köpekleri çobanın hayatını kurtardı Kangal köpekleri çobanın hayatını kurtardı
İl Başkanlarının görevden alınmasının ardından Özgür Özel partilileri nöbete çağırdı İl Başkanlarının görevden alınmasının ardından Özgür Özel partilileri nöbete çağırdı
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen “AP Türkiye raporu“ kabul edildi, Dışişleri’nden jet hızında tepki geldi Bakan Gürlek için yaptırım isteyen "AP Türkiye raporu" kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi
Yeşilay’dan sigarayı bırakan İtalya Başbakanı’na tebrik: Aramıza hoş geldin Yeşilay’dan sigarayı bırakan İtalya Başbakanı’na tebrik: Aramıza hoş geldin
Gaziantep’te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti Gaziantep'te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti

14:57
İsmail Kartal’dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
İsmail Kartal'dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
14:28
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal’ın eşi o anları anlattı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın eşi o anları anlattı
14:23
Bomba iddia Aziz Yıldırım’ın isteği Aykut Kocaman’ı delirtmiş
Bomba iddia! Aziz Yıldırım'ın isteği Aykut Kocaman'ı delirtmiş
13:29
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
13:23
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
13:07
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi İşte sözleşme süresi ve yardımcısı
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi! İşte sözleşme süresi ve yardımcısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 15:14:30. #7.12#
SON DAKİKA: Köprübaşı'nda Görev Değişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.