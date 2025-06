Körfez Belediyesi 20 Yeni Araçla Filosunu Güçlendirdi

Körfez Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak amacıyla 20 yeni aracı daha filosuna kattı. Bünyesindeki araç sayısı da 240'a yükseldi.

Yeni alınan araçlar için tören düzenlendi. Törende konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, kaynakları doğru ve etkin kullanmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bizler Körfez'in sadece bugününü değil, yarınlarını da inşa ediyoruz. Her yatırım, Körfez'in daha güçlü yarınlarına bir adımdır. Hizmet anlayışımızda ayrımcılık yok; Körfez'in her mahallesi, her sokağı bu çalışmaların ortağıdır. Vatandaşımız da bizlerden hizmet bekliyor. Bizim önceliğimiz milletimizin duasıdır. Seçim döneminde ne söylediysek, hepsini bir bir hayata geçiriyoruz. Körfez'i, Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yüzü yapacağız" dedi.

Temizlik İşleri, Fen İşleri, Etüt ve Proje Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüklerinin sahadaki hizmet gücünü daha da artıracak olan hizmet araçları içerisinde; 4 kar bıçaklı damperli kamyon, 3 çöp kamyonu, 3 vakumlu yol süpürgesi, 3 hidromek kazıcı yükleyici, asfalt yama silindiri, kamyon, 4 çift kabin kamyonet, asfalt yama robotu yer alıyor. Yeni hizmet araçları ile birlikte Körfez Belediyesi'nin bünyesindeki araç sayısı da 240'a yükselmiş oldu.

Törene Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, AK Parti Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, BBP İl Başkanı Metehan Küpçü, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan, MHP İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, BBP İlçe Başkanı Selim Öztürk, Muhtarlar Derneği Başkanı Engin Öztürk, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. - KOCAELİ