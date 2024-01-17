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Körfez Belediyesi Okullarda Tadilat ve Tamirat Çalışmaları Yaptı - Son Dakika
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Körfez Belediyesi Okullarda Tadilat ve Tamirat Çalışmaları Yaptı

Körfez Belediyesi, öğrencilerin güvenliği için ilçe genelindeki okullarda kapı tadilatı, çatı onarımı, korkuluk montajı gibi birçok eksiklikleri tamir etti. Okullardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren belediye, öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim alabilmesi için destek veriyor.

Körfez Belediyesi Okullarda Tadilat ve Tamirat Çalışmaları Yaptı
17.01.2024 - 12:31,  Güncelleme: 12:47
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Körfez Belediyesi ekipleri, öğrencilerin güvenliği için ilçe genelindeki okulların kapı tadilatı, çatı onarımı, korkuluk montajı gibi bir çok eksiği tamir ve tadilat etti.

Öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim-öğretim görebilmesi için kurumlarına destek veren Körfez Belediyesi, okullardan gelen talepler doğrultusunda belirli program çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler son bir hafta da ilçe genelindeki farklı okullarda çalışma yürüttü. Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafında ilçe genelindeki okulların kapı tadilatı, çatı onarımı, direk dikimi, boya, su gideri tamiratı, raylı kapı sistemi, çocukların güvenliği için korkuluk montajı gibi bir çok eksiği tamir ve tadilat ile giderildi. Ekipler son olarak Kaşifler Kreşi'nde korkuluk montajı, Anadolu İlkokulu'nda bayrak direği, Hereke İmam Hatip Ortaokulu'nun kapı ve rögar ızgara tamiratını gerçekleştirdi. Ayrıca bazı okullarda hafta sonları boya ve genel bakım işlemleri de tamamlandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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