Körfez\'de gelişigüzel atık bırakanlar kameralarla tespit edilip cezalandırılıyor

Körfez'de çevre kirliliğine neden olanlara yönelik denetimler sıklaştırıldı. Gelişigüzel atık bırakan kişiler, güvenlik kameralarıyla tespit edilerek haklarında idari işlem uygulanıyor.

Körfez Belediyesi, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan gelişigüzel atık bırakılmasına karşı mücadelesini sürdürüyor. İlçe genelinde özellikle boş arsalara, yol kenarlarına ve belirlenen alanların dışına atık bırakan kişiler, belediye tarafından kurulan güvenlik kameralarıyla tespit ediliyor. Yapılan incelemelerin ardından çevreyi kirlettiği belirlenen şahıslar hakkında idari işlem uygulanıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarların yanı sıra çevre kirliliğinin yoğun yaşandığı noktalara yerleştirilen güvenlik kameralarının kayıtlarını da düzenli olarak inceliyor. Kurallara aykırı şekilde moloz, evsel atık, mobilya ve çeşitli katı atıkları çevreye bırakan kişiler kamera görüntüleri üzerinden tespit ediliyor.

Fatih Mahallesi'nde tespit edildi

Son olarak Fatih Mahallesi Çömlekçi Sokak'ta çevreyi kirletecek şekilde atık bırakan şahıslar, Körfez Belediyesi'ne ait güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerin incelenmesinin ardından şahısların kimlikleri tespit edilerek, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41/4-A maddesi kapsamında idari para cezası uygulandı.

Çevreyi kirletenlere af yok

Körfez Belediyesi yetkilileri, kent genelinde çevre kirliliğine neden olan kişilere yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, "Çevre hepimizin ortak yaşam alanı. Gelişigüzel şekilde atık bırakarak kentimizi kirletenlere karşı kamera sistemlerimiz ve ekiplerimizle denetimlerimizi sürdürüyoruz. Tespit edilen kişiler hakkında gerekli idari işlemler uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.