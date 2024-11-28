Korgan Yaylası\'nda Mahsur Kalan Besiciler Kurtarıldı

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Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı 1300 rakımlı Korgan Yaylası'nda etkili olan kar yağışının ardından büyükbaş hayvanlarıyla mahsur kalan besiciler, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ordu'nun özellikle yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Korgan ilçesine bağlı Korgan Yaylasında besicilik yapan vatandaşların ihbarını değerlendiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaklaşık 4 saatlik bir çalışma ile yaylada mahsur kalan vatandaşlar ve ile hayvanlarını kurtararak ilçe merkezine getirdi.

Kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını belirten vatandaşlar, "Yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalandık. Durumu Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdik. Bizlere yoğun çalışma sonucunda ulaştılar. Şimdi hayvanlarımız ile birlikte ilçe merkezine iniyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ve tüm ekibe teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar. - ORDU