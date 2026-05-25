Korkut Belediyesi\'nden bayram jesti: Toplu taşıma ücretsiz olacak

Muş'un Korkut ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla belediye otobüslerinin ücretsiz hizmet vereceği bildirildi.

Korkut Belediyesi tarafından alınan karar kapsamında, ilçe genelinde hizmet veren belediye otobüsleri bayram süresince vatandaşları ücretsiz taşıyacak. Uygulamanın, vatandaşların akraba ziyaretleri, mezarlık ziyaretleri ve bayramlaşma programlarını daha rahat gerçekleştirebilmeleri amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık, Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna dikkat çekerek vatandaşların bayramı huzur içerisinde geçirmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Başkan Haşim Arık, "Kurban Bayramı'nın manevi atmosferine katkı sunmak ve vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyaçlarını kolaylaştırmak amacıyla belediye otobüslerimizi pazartesi ve salı günleri ücretsiz olarak halkımızın hizmetine sunuyoruz. Tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık ve huzur dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum" dedi. - MUŞ