Korkutan iddia: Kolonlarına ekleme yapılan binaya 'az hasarlı' raporu verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Korkutan iddia: Kolonlarına ekleme yapılan binaya 'az hasarlı' raporu verildi

25.02.2023 23:44
Korkutan iddia: Kolonlarına ekleme yapılan binaya 'az hasarlı' raporu verildi

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kolonlarına ekleme yapılan ve taş doldurulan binaya az hasarlı raporu verildi.

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kolonlarına ekleme yapılan ve taş doldurulan binaya az hasarlı raporu verildi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kentte çok sayıda yapı yıkılırken, birçok yapıdada ağır hasar meydana geldi. Depremden sonra Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Ballıca Mahallesi 10022 Sokak üzerinde bulunan Gündoğdu Apartmanı'nda da hasar meydana gelirken, apartman sakinleri birinci kat kolonundaki açıklardan baktıklarında taşıyıcı kolonlara ekleme yapıldığını ve taş ile doldurulduğunu gördü. Yapılan tespitlerde tutulan az hasarlı raporuna itiraz eden apartman sakinleri, sorumlular hakkında idari işlem yapılmasını istiyor.
Apartmanın 2 yıllık olduğunu ve sokakta sadece kendi apartmanlarının hasar gördüğünü söyleyen bina sakini Ebubekir Gök, "Burası 2 senelik bir bina. Depremde ev üzerimize uçacak gibi hissettik biz. Yıkılacak zannettik ve kendimizi dışarı attık. Buraya hasar tespiti için geldiler ve binamıza az hasarlı raporu verdiler. Bizim burada şikayetimiz, kolonlarımızın üzerine hep taş doldurmuşlar. Yani birinci katın kolonlarının üzerine ek yapılış ve taş doldurulmuş. Zaten yakından bakınca da görünüyor. Biz buna gerekenin yapılmasını istiyoruz. Çünkü bu binaya da az hasarlı vermişler. Bu nasıl oluyor da az hasarlı veriliyor? Kolonlar hep çatlak, üzerinde de taş dolu. Bu binada bundan sonra oturmak için artık can güvenliğimizin olacağını zannetmiyorum ben. Biz bu binayı yapan ve yapımına izin veren herkese gerekli adli işlemlerin yapılmasını istiyoruz. Biz bunu yapanların cezasını almalarını istiyoruz. Bu mahallede bundan başka hasarlı bir bina yok. Sağa sola bakıldığı zaman da görülüyor. Tabi burada müteahhitlerin payı var ve binamızın yöneticisi kaç kere aramasına rağmen telefonlarımıza da bakmıyor. İlgilenmiyorlar da yani" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta korkutan iddia: Kolonlarına ekleme yapılan binaya 'az hasarlı' raporu verildi Kahramanmaraş'ta korkutan iddia: Kolonlarına ekleme yapılan binaya 'az hasarlı' raporu verildi Deprem bölgesine iş makinesini yetiştirmek için hızla giden tırın şoförü konuştu: 9 saate Kahramanmaraş'a vardık Deprem bölgesine iş makinesini yetiştirmek için hızla giden tırın şoförü konuştu: 9 saate Kahramanmaraş'a vardık

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Gündoğdu, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Korkutan iddia: Kolonlarına ekleme yapılan binaya 'az hasarlı' raporu verildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:52 Ertem Şener canlı yayında mültecilere demediğini bırakmadı: Defolun gidin hepiniz, nankörler
23:38 Kahramanmaraş'ta korkutan iddia: Kolonlarına ekleme yapılan binaya 'az hasarlı' raporu verildi
23:06 Sinan Engin'den profesörlere veryansın: Yeter artık, panikatak olduk
23:03 Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Karamollaoğlu, 6'lı Masa'da konuşulan 3 ismi paylaştı
22:45 Cristiano Ronaldo uçuşa geçti! Eski günlerindeki gibi gol yağdırdı
22:33 Depremde 68 kişiye mezar olan 3 yıllık sitenin açılışını Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yapmış
22:02 İnanması zor istatistik! Fenerbahçeli Valencia, Haaland'ı geride bıraktı
21:45 Türkiye'nin deprem felaketindeki dayanışması F.Bahçeli King'i duygulandırdı: Böyle ülke görmedim
20:59 Deprem felaketi nedeniyle ara verilen Süper Lig'in açılış maçında Fenerbahçe, Konyaspor'u 4-0 mağlup etti
20:42 Alman rock grubu Toten Hosen depremzedeler için konser verdi, 1 milyon eurodan fazla para toplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2023 00:42:32. #1.13#
SON DAKİKA: Korkutan iddia: Kolonlarına ekleme yapılan binaya 'az hasarlı' raporu verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement