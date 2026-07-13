Korkuteli\'ye Yeni Kaymakam Atandı

Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü'nün Kayseri Vali Yardımcılığı görevine atanmasının ardından Korkuteli Kaymakamlığı'na atanan Bitlis Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer, göreve başladı.

Kaymakam Yılmazer için Kaymakamlık binası önünde ilçe protokolünün katılımıyla karşılama töreni düzenlendi. Törenin ardından makamına geçen Yılmazer kamu kurumları ve vatandaşlarla iş birliği içerisinde ilçeye en iyi hizmeti sunmak için çalışacaklarını belirterek, "Devlet ve millet el ele vererek Havza'mıza en iyi şekilde hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA