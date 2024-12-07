Korsan Taşımacılıkla Mücadeleye Destek - Son Dakika
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Korsan Taşımacılıkla Mücadeleye Destek

Korsan Taşımacılıkla Mücadeleye Destek

Başkan Özkan, korsan taşımacılıkla mücadelede İzmir Emniyetine teşekkür etti ve yolcu güvenliğine vurgu yaptı.

07.12.2024 11:21
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İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara destek veren İzmir İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederek, "Halkımızın korsan taşımacılığı tercih etmemesi, hem esnafımıza destek olacak hem de güvenli ve düzenli ulaşımın sağlanmasına katkıda bulunacaktır" dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, korsan taksiyle mücadelede elde edilen başarıların, hem esnafın haklarını koruma hem de yolcu güvenliğini sağlama adına önemli bir adım olduğunu belirtti. Başkan Erkan Özkan, korsan taşımacılığın haksız rekabete yol açtığını, şoför esnafının emeğini gasp ettiğini ve yolcu güvenliğini de tehlikeye attığını ifade etti. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olarak, korsan taşımacılıkla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Özkan, çalışmalara destek veren İzmir İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Son dönemde yapılan denetimlerle iki korsan taşımacılık yapan aracın faaliyetlerinin durdurulduğunu açıklayan Erkan Özkan, "İzmir emniyetinin desteği, şoför esnafımızın haklarını savunmamızda büyük bir güç olmuştur. Halkımızın korsan taşımacılığı tercih etmemesi, hem esnafımıza destek olacak hem de güvenli ve düzenli ulaşımın sağlanmasına katkıda bulunacaktır" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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