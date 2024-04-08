Köşk Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı

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Köşk Belediye Meclisi, yerel seçimlerin ardından yeni dönemin ilk olağan toplantısını Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in başkanlığında yaptı.

Toplantıda yeni dönemde iki yıl süreyle görev yapacak meclis başkan vekili, meclis katip üyeleri ve bir yıl süreyle görev yapacak çalışma komisyonları ile encümen üyeleri seçimleri yapıldı. Meclis toplantısının açılışında konuşan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, yeni dönemde görev yapacak olan meclis üyelerini tebrik ederek başarılar diledi.

Gizli oyla yapılan oylamada ise Meclis Katip Üyeliği'ne Halil İbrahim Akay ve Mustafa Ali Şahan, Meclis Başkan Vekilliği'ne Halil Koçyiğit, Encümen Üyeliği'ne Mustafa Latif Orhan ve Mehmet Ünver seçildi.

Meclis toplantısında komisyon üyeleri de belirlendi. Yapılan komisyon seçimlerinin ardından Plan ve Bütçe Komisyonu'na Mustafa Gökcük, Bilal Dede, İsmet Keni, İmar Komisyonu'na Okşan Ergen, Hızır Demirci ve Özkan Soylu seçildi. - AYDIN