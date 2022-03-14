Köşk Belediyesi zeytinlikleri bakıma aldı - Son Dakika
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Köşk Belediyesi zeytinlikleri bakıma aldı

14.03.2022 10:59
Köşk Belediyesi zeytinlikleri bakıma aldı

Köşk Belediyesi'ne ait zeytinlik alanlarının korunması adına bakım çalışması başlatan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; "Görevimiz bize emanet edilene sahip çıkmak ve korumaktır" dedi.

Köşk Belediyesi'ne ait zeytinlik alanlarının korunması adına bakım çalışması başlatan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; "Görevimiz bize emanet edilene sahip çıkmak ve korumaktır" dedi.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, belediyeye ait taşınmazların korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması için çalışma başlattı. Bu kapsamda ilk çalışma programı olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından Belediye Taşınmazlarının Konum ve Yer Tespit Çalışması'nın başladığı duyurulmuştu. Yer tespit çalışmalarının ardından harekete geçen ekipler, Uzundere Mahallesi Köseler mevkiinde bulunan belediyeye ait zeytinlikte ağaç budama çalışmasına başladı. Ekipler, zeytin ağaçlarının çapalanması ve pamukluk ormanı diye tabir edilen yabani çalıların söküm çalışmalarını gerçekleştirdi.

Belediyeye ait tüm taşınmazların koruma ve bakım çalışmasının düzenli olarak yapılacağını belirten Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; " Zeytin, bu bölgenin en değerli ürünlerinden bir tanesi. 6360 sayılı Yasa ile 'köy tüzel kişiliği' sona eren ve Köşk Belediyesine 'mahalle' statüsünde bağlanan köylerin taşınmazları 2014 Yerel Seçimlerinden sonra belediye envanterine kaydedilen taşınmazların bakımlarının yapıp, korunmasının sağlanması amacıyla Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzce bir program yaptık. Bu taşınmazların çoğunluğunda zeytin bahçeleri yer almakta. Ekiplerimiz özellikle belediyemize ait zeytin bahçelerinde; ağaçların çapalanması, ormanlaşma ve çalıların sökümü işlemlerini ivedilikle sürdürüyor. Ağaç budama döneminde olmamız dolayısıyla da ekiplerimiz zeytin ağaçları da budamasını gerçekleştirerek tüm bakım çalışmalarını aşama aşama tamamlamış olacağız. Görevimiz, bize emanet edilen emanete sahip çıkmak, koruyup ve kollamak olacaktır" dedi.

Taşınmazların belediyeye devredildiği 2014 yılından beri bakımının yapılmadığından dolayı zeytin ağaçlarının daha sağlıklı ve gür olması için budama ekiplerince şekil ve gençleştirme budama yöntemlerinin uygulandığı belirtildi. - AYDIN

Köşk Belediyesi zeytinlikleri bakıma aldı
Köşk Belediyesi zeytinlikleri bakıma aldı
Köşk Belediyesi zeytinlikleri bakıma aldı
Köşk Belediyesi zeytinlikleri bakıma aldı
Köşk Belediyesi zeytinlikleri bakıma aldı

YORUMLAR
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'Yeni konut üretimine ihtiyaç var' 'Yeni konut üretimine ihtiyaç var' Taşınan zeytin ağaçları meyve vermeye devam ediyor Taşınan zeytin ağaçları meyve vermeye devam ediyor

Nuri Güler, İstimlak, Zeytin, Emlak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köşk Belediyesi zeytinlikleri bakıma aldı - Son Dakika


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