Köşk Kaymakamı Taş, dört mahallede vatandaşlarla buluştu, okulları ziyaret etti - Son Dakika
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Köşk Kaymakamı Taş, dört mahallede vatandaşlarla buluştu, okulları ziyaret etti

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Köşk Kaymakamı Taş, dört mahallede vatandaşlarla buluştu, okulları ziyaret etti
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Köşk Kaymakamı Hasan Taş, Cumadere, Güzelköy, Koçak ve Akçaköy mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Taş ve beraberindeki heyet, okulları da ziyaret ederek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Köşk Kaymakamı Hasan Taş, ilçe genelindeki mahalle ziyaretleri kapsamında dört mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Köşk Kaymakamı Hasan Taş, Köşk İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Halil İbrahim Alıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Sarıbaş ile birlikte Cumadere, Güzelköy, Koçak ve Akçaköy mahallelerini ziyaret etti. Mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelen heyet, bölge sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde mahallelerde bulunan okullar da ziyaret edilerek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alındı. Kaymakam Taş, okul ziyaretleri sırasında eğitim ortamları ve ihtiyaçlar konusunda değerlendirmelerde bulundu. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Kaymakam Taş, vatandaşların taleplerinin yerinde dinlenmesinin ve kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi adına sahada bulunmanın önemine dikkat çekti. Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Kaymakam Taş ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Hasan TaşEğitimGüncelYerelSon Dakika

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