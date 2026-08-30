Köşk’te 30 Ağustos Zafer Bayramı gurur ve coşkuyla kutlandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramının 104.yıldönümü kent meydanında sabah saatlerinde düzenlenen törenlerle gurur ve coşkuyla kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında, 30 Ağustos 1922 tarihinde Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kesin zaferle sonuçlanmasının 104. yıl dönümü dolayısıyla Köşk'te çeşitli programlar düzenlendi. Kent meydanı Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen programa Kaymakam Hasan Taş, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Köşk İlçe J.Komutanı J. Üsteğmen Halil İbrahim Alıç, İlçe Emniyet Amiri İsa Yılmaz, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene Atatürk Anıtına Kaymakamı Taş ve Belediye Başkanı Güler tarafından çelenk konuldu. Törende Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirildi. Tören kapsamında şiirler okunurken, halk oyunları ekibi de gösterileri gösterisi ile beğeni topladı.