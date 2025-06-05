Köşk\'te Kurban Bayramı Töreni Yapıldı

Köşk'te Kurban Bayramı resmi bayramlaşma töreni Köşk Kaymakamı Tuğba Polat'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Köşk Kaymakamlığı tarafından kurum amirleri ve meslek oda temsilcileri başta olmak üzere Köşk protokolünün katılımıyla bayramlaşma töreni kent meydanındaki sosyal tesisde düzenlendi. Köşk Kaymakamlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına yoğun bir katılım olurken, protokol üyeleri ile bir araya gelen Kaymakam Polat, katılımcılar ile tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı. Gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Köşk Kaymakamı Tuğba Polat'ın yanı sıra kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meslek oda başkanları ve muhtarlar katıldı. - AYDIN