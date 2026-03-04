Aydın'ın Köşk ilçesinde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.
Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen programda birlik ve beraberlik mesajları verildi. İftar programına Köşk Kaymakamı Hasan Taş, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, İlçe Emniyet Amiri İsa Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Rüstem Gök, Köşk İlçe Müftüsü Nuri İlkatmış, Köşk İlçe Malmüdürü Hetem Erkmen, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Programda şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen protokol üyeleri, Ramazan'ın bereketini aynı sofrada paylaşmanın önemine vurgu yaptı. - AYDIN
Köşk'te Şehit Aileleri ve Gazilere İftar
