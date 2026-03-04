Köşk'te Şehit Aileleri ve Gazilere İftar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köşk'te Şehit Aileleri ve Gazilere İftar

Köşk\'te Şehit Aileleri ve Gazilere İftar
04.03.2026 13:43  Güncelleme: 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Köşk ilçesinde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen programda birlik ve beraberlik mesajları verildi. İftar programına Köşk Kaymakamı Hasan Taş, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, İlçe Emniyet Amiri İsa Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Rüstem Gök, Köşk İlçe Müftüsü Nuri İlkatmış, Köşk İlçe Malmüdürü Hetem Erkmen, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Programda şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen protokol üyeleri, Ramazan'ın bereketini aynı sofrada paylaşmanın önemine vurgu yaptı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, İftar, Yerel, Köşk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köşk'te Şehit Aileleri ve Gazilere İftar - Son Dakika

Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Savaş enerji piyasalarını alt üst etti Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı Savaş enerji piyasalarını alt üst etti! Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı
DEM Parti’nin adı değişiyor Grup Başkanvekili masadaki isimleri saydı DEM Parti'nin adı değişiyor! Grup Başkanvekili masadaki isimleri saydı
Netanyahu, Trump’ı savaşa kendisinin çektiği iddialarına kahkaha atarak yanıt verdi Netanyahu, Trump'ı savaşa kendisinin çektiği iddialarına kahkaha atarak yanıt verdi
Okan Buruk, Juventus’ta hayran kaldığı yıldıza telefon açtı: Galatasaray’a gelir misin Okan Buruk, Juventus'ta hayran kaldığı yıldıza telefon açtı: Galatasaray'a gelir misin?
İsrail askerleri Lübnan topraklarına girdi, BM’den uyarı geldi İsrail askerleri Lübnan topraklarına girdi, BM'den uyarı geldi

13:56
Hamaney’in üç gün sürmesi planlanan cenaze töreni ertelendi
Hamaney'in üç gün sürmesi planlanan cenaze töreni ertelendi
13:37
Ronaldo savaştan mı kaçtı Gündem olan soru sonunda yanıt buldu
Ronaldo savaştan mı kaçtı! Gündem olan soru sonunda yanıt buldu
13:30
İşte İran’a açık çek veren Burkina Faso’nun askeri gücü
İşte İran'a açık çek veren Burkina Faso'nun askeri gücü
13:09
İnfial yaratan BAE iddiası Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
13:00
Savaş sürerken Çin’den dikkat çeken adım Başarıyla fırlattılar
Savaş sürerken Çin'den dikkat çeken adım! Başarıyla fırlattılar
11:53
ABD ve İsrail’i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
ABD ve İsrail'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 14:06:37. #7.13#
SON DAKİKA: Köşk'te Şehit Aileleri ve Gazilere İftar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.