Dalgalara karşı zamanla yarış: KOSKEM 7 günde 68 kişiyi kurtardı - Son Dakika
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Dalgalara karşı zamanla yarış: KOSKEM 7 günde 68 kişiyi kurtardı

Dalgalara karşı zamanla yarış: KOSKEM 7 günde 68 kişiyi kurtardı
21.07.2026 10:32  Güncelleme: 10:33
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Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, 13-19 Temmuz tarihleri arasında boğulma tehlikesi geçiren 68 kişiyi kurtardı. Yaz sezonu başından bu yana kurtarılan kişi sayısı 259'a ulaştı. En fazla kurtarma Cebeci Sahili'nde gerçekleşti.

Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, son 7 günde boğulma tehlikesi geçiren 68 kişiyi kurtardı. Yaz sezonunun başlamasından bu yana kurtarılan kişi sayısı ise 259'a ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), yaz sezonu boyunca vatandaşların güvenli şekilde denizin keyfini çıkarabilmesi için görevini aralıksız sürdürüyor. Deneyimli cankurtaran ekipleri, 13-19 Temmuz tarihleri arasında görev yaptıkları sahillerde boğulma tehlikesi yaşayan 68 vatandaşı hızlı ve etkin müdahaleyle kurtardı. Haftalık verilere göre en fazla kurtarma operasyonu Cebeci Sahili'nde gerçekleşti. Ekipler; Cebeci'de 29, Bayramoğlu'nda 18, Kumcağız'da 13, Darıca'da 4, Ereğli Kumyalı'da 3 ve Bağırganlı'da 1 vatandaşı boğulma tehlikesinden kurtararak güvenli şekilde kıyıya ulaştırdı.

Sezon toplamı 259'a ulaştı

KOSKEM ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde yaz sezonunun başlamasından bu yana Kocaeli sahillerinde boğulma tehlikesi yaşayan toplam 259 vatandaş hayata tutundu. Su kazalarına karşı görev bölgelerinde teyakkuz halinde çalışan ekipler, vatandaşların güvenliği için anbean nöbet tutmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli deniz sezonu geçirebilmesi için cankurtaran hizmetlerini kesintisiz sürdürürken, yalnızca cankurtaran bulunan plajlarda denize girilmesi ve ekiplerin uyarılarının dikkate alınması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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