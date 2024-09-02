Kahramanmaraş\'ta İçmesuyu Hattı Projeleri Devam Ediyor

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat ilçesi Köşürge Mahallesi'nde başlattığı içmesuyu imalatlarını sürdürüyor. KASKİ tarafından yürütülen çalışmalarla bölgeye yaklaşık 6 kilometrelik yeni içmesuyu hattı kazandırılıyor.

Yeni Kahramanmaraş'ın imar ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından başlattığı altyapı seferberliğine de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde şehre sağlanan yaklaşık 12 milyar TL'lik maddi destekle şehir genelinde deforme olan altyapı hatlarını yenileyen ve yerleşim yerlerine yeni şebeke hatları kazandıran Büyükşehir Belediyesi'nin çalışma gerçekleştirdiği noktalardan biri de Onikişubat ilçesi Köşürge Mahallesi oldu. KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesindeki ekiplerce yürütülen çalışmalarda mahalleye 36 milyon TL'lik yatırımla yaklaşık 6 kilometrelik yeni içmesuyu hattı kazandırılıyor. Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla Köşürge'nin içmesuyu sorununun çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; daha modern ve sağlıklı altyapı noktasında yatırımların artarak devam ettiği, yerleşim yerlerinin altyapı sorununun çözüme kavuşturulması için 11 ilçenin tamamında projelerin sürdüğü belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ