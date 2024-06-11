Bor Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Gönüllü Makas Projesi' ile köylerdeki çocukların saç bakımı yapılıyor

Yerel

Bor Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi tarafından hayata geçirilen 'Gönüllü Makas Projesi' ile köylerdeki çocukların saç bakımı yapılıyor.

Gençlik merkezi personeli ve gönüllü kuaförlerden oluşan ekip bu kez Tepeköy Altınova İlk Okulu öğrencilerinin yüzünü güldürdü. Gençlik merkezinden yapılan açıklamaya göre, proje çerçevesinde gençlik merkezi personeli ile gönüllü kuaförler belirlenen köy okullarını gezerek erkek çocuklarını tıraş ediyor, kız çocuklarının da saç bakımını yapıyor. Proje ile ilgili yapılan açıklamada; "Gönüllü Makas Projesi ile çocuklarımızı mutlu etmeye devam ediyoruz. Hüdavent Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakımı Bölümü öğretmenleri ve öğrencileri ve gönüllü erkek berberi Sercan Güçlü ile Tepeköy Altınova İlk Okulu'ndaki çocuklarımızın hayal ettikleri gibi saç kesimini ve bakımını ücretsiz yaptık. Yüzleri gülen ve hayal ettikleri saç kesimine ve modeline kavuşan öğrencilerimiz gönüllü kuaförlere çok teşekkür etti" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE