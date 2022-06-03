Köy okulu öğrencileri boccede Türkiye 2.'si ve 3.'sü oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Köy okulu öğrencileri boccede Türkiye 2.'si ve 3.'sü oldu

03.06.2022 16:12
Köy okulu öğrencileri boccede Türkiye 2.'si ve 3.'sü oldu

Adıyaman'ın Kahta Büyükbağ Ortaokulu ve Esendere Ortaokulu Okul Sporları Bocce Türkiye Şampiyonasında Türkiye 2.'si ve 3.'sü oldu.

Adıyaman'ın Kahta Büyükbağ Ortaokulu ve Esendere Ortaokulu Okul Sporları Bocce Türkiye Şampiyonasında Türkiye 2.'si ve 3.'sü oldu.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yapılan Okul Sporları Bocce Türkiye Şampiyonasında Yıldız Erkekler Kategorisinde Türkiye 2.si olan Kahta Büyükbağ Ortaokulu ve Küçük Erkekler Kategorisinde Türkiye 3.sü olan Esendere Ortaokulu Bocce Takımını Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Kahta Milli Eğitim Müdürü Lütfi Başli, Kahta Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Mustafa Çiçek ile birlikte ziyaret ederek öğrencileri tebrik etti.

Büyükbağ ve Esendere Köy okulunda sporcularla Bocce oynayan Fikret Keleş, Kahta Milli Eğitim Müdürü Lütfi Başli, Kahta Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek, Aydın'ın şampiyon olan öğrencilerle Bocce oynadı.

Türkiye'nin en doğusundan, batısına giderek şampiyon olan köylü çocuklarla gurur duyduklarını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Köylerden okumak için Büyükbağ Ortaokuluna gelen çocuklarımızın boccedeki başarılarının herkese örnek olması gerekiyor. Bütün imkansızlıklara rağmen istenildiğinde bütün imkanları zorlayarak başarıyı yakalamanın mümkün olduğunu ortaya koyan çocuklarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Şuna inanmak lazım, nerede olduğunuzun hiç önemi yok. Köyde ya da şehirde olmanız başarıyı engellemiyor. Önemli olan içinizdeki enerjiyi doğru kullanmaktır.

Bugün, il ve ilçelerimizden sonra köylerden de bu başarıların geldiğini gördük ve çocuklarımızın şampiyonluk mutluluklarına ortak olduk. Köy okullarına ve buralarda çocuklarımızın daha iyi şartlarda spor yapabilmeleri için onlara desteklerimiz artarak devam edecek. Bundan sonraki süreçte sık sık köy okullarına ziyaretler gerçekleştirerek öğrencilerimizi spora teşvik edip onları motive edeceğiz. Ben Köylerinden çıkıp Türkiye'nin en batısında Aydın'da 2. ve 3. olan takımlarımızın gelecekte şampiyon olacaklarına da inanıyor, başarılar diliyorum" diye konuştu.

İl Müdürü Fikret Keleş ve beraberindekiler, şampiyon öğrencileri tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi. - ADIYAMAN

Köy okulu öğrencileri boccede Türkiye 2.'si ve 3.'sü oldu
Köy okulu öğrencileri boccede Türkiye 2.'si ve 3.'sü oldu
Köy okulu öğrencileri boccede Türkiye 2.'si ve 3.'sü oldu
Köy okulu öğrencileri boccede Türkiye 2.'si ve 3.'sü oldu

YORUMLAR
500
KIRKLARELİ - Köy okulu öğrencileri polislerle uçurtma uçurdu KIRKLARELİ - Köy okulu öğrencileri polislerle uçurtma uçurdu Köy okulu öğrencileri polislerle uçurtma uçurdu Köy okulu öğrencileri polislerle uçurtma uçurdu
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köy okulu öğrencileri boccede Türkiye 2.'si ve 3.'sü oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:58 Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı
15:49 Laleli'de esnaf kavgası! Sopa ve sandalyelerin havalarda uçuştuğu o anlar kameralarda
15:48 Pandemi bitti maske fiyatları düştü! Zamanında 100 liraya kadar yükselen maske fiyatları 10 liradan satılıyor
15:45 Tiyatro oyuncusu Serkan Aydın, Avusturya'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı!
15:35 Yeşilçam'ın "Rambo" lakaplı oyuncusu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı
15:14 Konseri iptal edilen Melek Mosso, sahne aldığı festivalde konuştu: Asla ve asla vazgeçmiyorum
15:09 Yürek yakan olay! 2 çocuk alevlerin ortasında kalarak hayatlarını kaybetti
15:08 Merkez Bankası açıkladı: Sigara fiyatlarındaki yükseliş devam edecek
14:56 Beşiktaş transfer atağında! Premier Lig'in yıldız golcüsüyle görüşmeler başladı
14:36 Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 16:16:49. #1.12#
SON DAKİKA: Köy okulu öğrencileri boccede Türkiye 2.'si ve 3.'sü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement