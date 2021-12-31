Köyceğiz'de 86.Atatürk Koşusu yapıldı - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğrencilerin yoğun katılımı ile Atatürk koşusu gerçekleştirildi.

Köyceğiz Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 86. "27 Aralık Büyük Atatürk Koşusu" yarışmaları çeşitli yaş kategorilerinde düzenlendi. Koşunun sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Kamil Ceylan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hatice Karaca tarafından takdim edildi. Yarışmaya katılan ve dereceye giren sporcular protokol üyeleri tarafından tebrik edilerek başarı dileğinde bulundu. - MUĞLA