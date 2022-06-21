Köyceğiz'de Akdeniz Meyve Sineği tuzak dağıtımı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Köyceğiz'de Akdeniz Meyve Sineği tuzak dağıtımı gerçekleştirildi

21.06.2022 16:02
Köyceğiz'de Akdeniz Meyve Sineği tuzak dağıtımı gerçekleştirildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Hamitköy Mahallesi Düğün Salonu'nda Akdeniz Meyve Sineği tuzak dağıtımı ve Köyceğiz portakalı coğrafi işaret alınması programı gerçekleştirildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Hamitköy Mahallesi Düğün Salonu'nda Akdeniz Meyve Sineği tuzak dağıtımı ve Köyceğiz portakalı coğrafi işaret alınması programı gerçekleştirildi.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Akdeniz Meyve Sineği tuzağının 33 istasyonda uygulandığı ve faydalı sonuçlar alındığı ifade edildi. 2 bin 500 adet Akdeniz Meyve sineği tuzağının dağıtılacağı belirtildi.

Üreticilerden Turgut Özdemir, tuzakları 10 senedir kullandığını ve çok faydasını gördüğünü söyleyip, devlet desteğinin artırılmasını istedi.

Hamitköy Muhtarı Ramazan Çelik konuşmasında tuzak dağıtımı ve portakalın coğrafi işaret alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ege Bölgesi Yaş Sebze ve Meyve İhracatçılar Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, üreticilere destek olmaya çalıştıklarını, fiyatlardan umutlu olduklarını ifade ederek, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak'ta tuzak desteği için Uçak'a teşekkür ettiği konuşmasında, Köyceğiz portakalının coğrafi işaret alma serüvenini anlatarak, biyolojik mücadelenin öneminden bahsetti. Muğla tarımı için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Saylak, üreticilerin narenciye birliğini mutlaka kurmaları gerektiğini belirtti.

Akdeniz Meyve Sineği tuzak dağıtım törenine Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, ilçe müdürleri, şube müdürleri, Ege İhracatçılar Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ve Yönetim Kurulu Üyeleri, muhtarlar, üreticiler katıldı. Törende keşkek, saç böreği, katmer, coğrafi işaret almış portakal suyu ikram edildi.

Tören üreticilere Akdeniz Meyve Sineği tuzak dağıtımı ile sona erdi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Köyceğiz, Akdeniz, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köyceğiz'de Akdeniz Meyve Sineği tuzak dağıtımı gerçekleştirildi - Son Dakika

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