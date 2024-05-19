Köyceğiz\'de Gençlik Yürüyüşü ve Kolpa Konseriyle 19 Mayıs Coşkusu

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu gençlik yürüyüşü ve Kolpa konseri ile devam etti.

Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen gençlik yürüyüşünde Köyceğiz Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar, bayraklarla trampet takımına eşlik ederek Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan'ın da katıldığı gençlik yürüyüşüne, yoldan geçen bazı vatandaşlar alkışlarla eşlik etti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için düzenlenen organizasyonda yüzlerce kişi ellerinde Köyceğiz Belediyesi'nin dağıttığı Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile yürüdü. Yürüyüşe katılanlar dev Türk Bayrağı ve Atatürk posterini de en önde ellerinde taşıdılar.

Yürüyüşe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla insan seli oluştururken caddeyi kırmızı beyaza boyadı. Cumhuriyet Meydanı'na gelen vatandaşlar Köyceğiz Belediyesi'nin organize ettiği Kolpa konserini izledi. Kolpa, en çok dinlenen şarkılarını gençler için söyledi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Belediye Başkanı Erdoğan, Kolpa grubuna çiçek takdim edip, tüm vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. - MUĞLA