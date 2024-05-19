Köyceğiz'de Gençlik Yürüyüşü ve Kolpa Konseriyle 19 Mayıs Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Köyceğiz'de Gençlik Yürüyüşü ve Kolpa Konseriyle 19 Mayıs Coşkusu

Köyceğiz\'de Gençlik Yürüyüşü ve Kolpa Konseriyle 19 Mayıs Coşkusu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen gençlik yürüyüşü ve Kolpa konseriyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yaşandı. Yürüyüşe katılanlar Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle caddeyi kırmızı beyaza boyadı. Konserde Kolpa, gençlerin yoğun ilgisiyle en çok dinlenen şarkılarını seslendirdi.

19.05.2024 23:52  Güncelleme: 23:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu gençlik yürüyüşü ve Kolpa konseri ile devam etti.

Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen gençlik yürüyüşünde Köyceğiz Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar, bayraklarla trampet takımına eşlik ederek Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan'ın da katıldığı gençlik yürüyüşüne, yoldan geçen bazı vatandaşlar alkışlarla eşlik etti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için düzenlenen organizasyonda yüzlerce kişi ellerinde Köyceğiz Belediyesi'nin dağıttığı Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile yürüdü. Yürüyüşe katılanlar dev Türk Bayrağı ve Atatürk posterini de en önde ellerinde taşıdılar.

Yürüyüşe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla insan seli oluştururken caddeyi kırmızı beyaza boyadı. Cumhuriyet Meydanı'na gelen vatandaşlar Köyceğiz Belediyesi'nin organize ettiği Kolpa konserini izledi. Kolpa, en çok dinlenen şarkılarını gençler için söyledi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Belediye Başkanı Erdoğan, Kolpa grubuna çiçek takdim edip, tüm vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

19 Mayıs, Köyceğiz, Gençlik, Muğla, Spor, Etkinlik, Müzik, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köyceğiz'de Gençlik Yürüyüşü ve Kolpa Konseriyle 19 Mayıs Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:50 Krizi futbolcular başlattı RAMS Park’ın ortasında Fenerbahçe bayrağı açılınca olanlar oldu Krizi futbolcular başlattı! RAMS Park'ın ortasında Fenerbahçe bayrağı açılınca olanlar oldu
22:48 İran’da Cumhurbaşkanı Reisi’nin düşen helikopteriyle ilk temas İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopteriyle ilk temas
22:31 Türkiye’den İran’a yardım eli Akıncı İHA ve gece görüşlü helikopter kaza bölgesine gidiyor Türkiye'den İran'a yardım eli! Akıncı İHA ve gece görüşlü helikopter kaza bölgesine gidiyor
20:30 Tahran, yardım için Ankara’nın kapısını çaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız Tahran, yardım için Ankara'nın kapısını çaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız
16:31 Umutlar azalıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopteri kaza geçirdi Umutlar azalıyor! İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza geçirdi
00:17 Dursun Özbek’ten Ali Koç’a gözdağı: Delikanlıysan gel, buradayım Dursun Özbek'ten Ali Koç'a gözdağı: Delikanlıysan gel, buradayım
00:09 Tahran’da halk, Reisi ve diğer yetkililerin sağ bulunması için dua ediyor Tahran'da halk, Reisi ve diğer yetkililerin sağ bulunması için dua ediyor
23:12 Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park’ta kutlama yaptı Ortalık bir anda karıştı Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park'ta kutlama yaptı! Ortalık bir anda karıştı
22:40 İrfan Can Kahveci’den Icardi’nin uykularını kaçıracak gönderme İrfan Can Kahveci'den Icardi'nin uykularını kaçıracak gönderme
22:35 Derbiyi kazandı ama aklı Mourinho’da İsmail Kartal’dan maç sonu Aziz Yıldırım’a sitem Derbiyi kazandı ama aklı Mourinho'da! İsmail Kartal'dan maç sonu Aziz Yıldırım'a sitem
22:02 Derbide hüsrana uğrayan Buruk net konuştu: Haftaya şampiyonuz Derbide hüsrana uğrayan Buruk net konuştu: Haftaya şampiyonuz
21:43 Mert Hakan’dan olay açıklama: İttifaklarını, oyunlarını bozduk Mert Hakan'dan olay açıklama: İttifaklarını, oyunlarını bozduk
21:32 Düştükleri notu görmeniz lazım Fenerbahçe’den Galatasaray’a maç sonu olay gönderme Düştükleri notu görmeniz lazım! Fenerbahçe'den Galatasaray'a maç sonu olay gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 00:36:06. #1.11#
SON DAKİKA: Köyceğiz'de Gençlik Yürüyüşü ve Kolpa Konseriyle 19 Mayıs Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement