Köyceğiz\'de Kadına Yönelik Şiddet Semineri

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Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında kadınlara yönelik seminer ve sunumlarını sürdürürken, Çayhisar Mahallesi'ndeki kadınlara yönelik program düzenledi.

İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından Çayhisar Mahalle Camiinde düzenlenen program; Zeytinalanı Kur'an Kursu Öğreticisi Ayşe Yaman'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Sonrasında İlçe Vaizi Emine Okulu seminer verdi. 'Medya ve Aile', 'Şiddete Maruz Kalınca Yapılması Gerekenler', 'Peygamberimizin Aile Hayatı ve Çocuklara Karşı Davranışı', 'KADES Uygulamasının Kullanılması' konularında KADINLARA bilgiler aktaran Vaiz Okulu, "Toplumsal hayatın en önemli kurumu ailedir. Aile ne kadar huzurlu olursa toplum da o kadar huzurlu olur. İslam şiddetin her türlüsünü yasaklamıştır. Şiddetin İslam'da yeri yoktur ve kadına yönelik şiddet Müslümanlıkla asla örtüşmez. Olmasını kesinlikle arzu etmeyiz ama bir bayan olarak şiddete maruz kalırsanız da "Kades" uygulamasını çekinmeden kullanmalıyız" diyerek sunumunu tamamladı.

Program yapılan dua ve Çayhisar Mahalle Camii İmam-Hatibi ev sahibi Tahsin Üçar ve ailesinin katılımcılara yaptıkları ikramlarla sona erdi. - MUĞLA