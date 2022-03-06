Köyceğiz'de Kadınlar Günü etkinlikleri erken başladı - Son Dakika
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Köyceğiz'de Kadınlar Günü etkinlikleri erken başladı

06.03.2022 20:33
Köyceğiz'de Kadınlar Günü etkinlikleri erken başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri erken başladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri erken başladı. Köyceğiz'de bir araya gelen kadınlar yürüyüş gerçekleştirdi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Kadın Dayanışma Platformu tarafından yürüyüş etkinliği organize edildi. "Tak takıştır, sen de yürüyüşte bize katıl" sloganı ile gerçekleştirilen yürüyüş Köyceğiz Dünya Döner kavşağında başlayarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki basın açıklaması ile sona erdi. Kadınlar, danslar eşliğinde yürürken etkinliğin hafta boyunca devam edeceği belirtildi.

Kadın Dayanışma Platformu adına basın açıklaması yapan Melike Açıkgöz; "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü bizim günümüz. 160 yıldır haklarımızı aradığımızın kanıtı olan gün. Başladığımız noktadan daha ilerideyiz fakat varmak istediğimiz noktanın hala çok gerisindeyiz. Kadın cinayetlerini önleme ve kadına yönelik her türlü şiddetin, ayrımcılığın önüne geçme hedefi için çalıştığımız ve bunu başardığımız zaman tüm mağdurların yattıkları yerde huzur bulacağını düşünerek az da olsa teselli olacağız. Kadın insan hakları ortak paydamız, Atatürk devrimleri yolumuz ve bu yolda mücadelemiz devam edecek" dedi. - MUĞLA

Köyceğiz'de Kadınlar Günü etkinlikleri erken başladı
Köyceğiz'de Kadınlar Günü etkinlikleri erken başladı
Köyceğiz'de Kadınlar Günü etkinlikleri erken başladı
Köyceğiz'de Kadınlar Günü etkinlikleri erken başladı
Köyceğiz'de Kadınlar Günü etkinlikleri erken başladı
Köyceğiz'de Kadınlar Günü etkinlikleri erken başladı

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Kadınlar Günü, Köyceğiz, Muğla, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köyceğiz'de Kadınlar Günü etkinlikleri erken başladı - Son Dakika


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