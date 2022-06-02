Köyceğiz'de öğrenciler okul bahçesine narenciye fidanı dikti

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Hamitköy Mahallesi'nde vatandaşların da desteği ile okul bahçesinde bulunan atıl arazi yeniden elverişli hale getirilerek, mandalina bahçesine dönüştürüldü.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Hamitköy Nusret Akbaş İlkokulu'nda fidan dikme etkinliği yapıldı. Etkinlikte konuşan Okul Müdürü Gültekin Bağcıoğlu; "Okulumuzun arkasında bulunan atıl araziyi temizledik. Hamitköylülü vatandaşlarımız ile beraber yüzlerce traktör toprak taşıyarak araziyi elverişli hale getirdik ve şimdi bahçemize 100 adet mandalina ağacı dikimi yapıyoruz. Uzun vadede fidan olarak diktiğimiz bu ağaçlar, okulumuza gelir getiren bir bahçe haline gelecek" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, Hamitköylülerin birbirine bağlı, işbirliği içinde olmalarından duyduğu memnuniyeti belirtirken eğitime gösterdikleri önem ve katkılardan dolayı başta Hamitköy Nusret Akbaş İlkokulu idareci ve öğretmenlerine ve köy muhtarına teşekkür etti.

Etkinliğe Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hatice Karaca, Hamitköy Muhtarı Ramazan Çelik, okul müdürleri, idareciler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. - MUĞLA