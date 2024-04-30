Köyceğiz\'de turizm geliştirme çalışmaları masaya yatırıldı

Yerel

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte turizmi geliştirme çalışmaları masaya yatırıldı.

Köyceğiz'e gelen yerli ve yabancı turistlerin sorunsuz bir tatil geçirmeleri için gerekli önlemlerin alınması amacıyla Köyceğiz Kaymakamlığı'nda toplantı gerçekleştirildi. Köyceğiz turizminde altyapı sorunlarının tespiti ve çözümü ile ilgili komisyon toplantısı Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak başkanlığında yapıldı. Toplantıda; ulaşım, iletişim, elektrik, su, kanalizasyon, atık su arıtma, katı atık toplama, bertaraf tesisleri ve altyapı çalışmaları konularında değerlendirmeler gerçekleştirildi. Toplantıya, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, Turizm Danışma Bürosu Sorumlusu Namık İlhan, İlçe Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Gürbüz Çetinkaya ve kurum yetkilileri katıldı. - MUĞLA