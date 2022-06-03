Köyceğiz'de yaşlılar buluştu - Son Dakika
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Köyceğiz'de yaşlılar buluştu

03.06.2022 10:14
Köyceğiz'de yaşlılar buluştu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşlı, engelli ve emekliler kulübü buluşması gerçekleştirildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşlı, engelli ve emekliler kulübü buluşması gerçekleştirildi.

Köyceğiz Sabri Başoğlu Konağı'nda Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli Sosyolog Setenay Mirza Baş'ın yönetiminde bir araya gelen kulüp üyeleri sohbet ederek, hayatla ilgili deneyimlerini paylaştı. Buluşmada Ferhan Yüksel Hoca Kent Konseyi'nin aktif hale getirilmesi gerektiği ifade edilirken, okuma grubu oluşturularak okuma günleri düzenlenmesi konuşuldu. Ayrıca gerçekleştirilen buluşmada, meslek sahibi yaşlılarla gençleri buluşturma projesi, sözlü tarih çalışması ile ilgili girişimler, israf konusu ve sıfır atık projesi ile ilgili görüş alışverişi, yaşlıları bir araya getirmek için film izleme günleri düzenlenmesi konuları da görüşülerek, her ayın ilk Perşembe günü toplanma kararı alındı. - MUĞLA

Köyceğiz'de yaşlılar buluştu
Köyceğiz'de yaşlılar buluştu

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Kaynak: İHA

Köyceğiz, Muğla, Yerel, Son Dakika

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