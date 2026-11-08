Köyceğiz’de yörük şenliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Köyceğiz’de yörük şenliği düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Köyceğiz’de yörük şenliği düzenlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde müzikli yörük şenliği düzenlendi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde müzikli yörük şenliği düzenlendi.

Köyceğiz Şehit Görkem Hasdemir Mesire ve Kamp Alanında düzenlenen müzikli yörük şenliği Köyceğiz'de yaşayan Çamelililer tarafından organize edildi. Yöresel kültürü yaşatmak, müzik ve dayanışmayla buluşturmak amacıyla düzenlenen müzikli yörük şenliği saat 13.00'da başladı. Şenliğe katılan misafirlere köy usulü saçta pişirilen mısır ekmeği eşliğinde tarhana çorbası ikram edildi. Yöresel sanatçı Ümit Tekin'in seslendirdiği ezgiler eşliğinde oyunlar oynayan vatandaşlar gönüllerince eğlendi. Bahar havasının yaşandığı Köyceğiz'de müzikli yörük şenliğine katılım yüksek oldu. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu şenliğe katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Kumcu konuşmasında, şenliği düzenleyenlere teşekkür etti. Her geçen sene şenliğe katılanların sayısının arttığını belirten Kumcu, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade etti. Şenliğe katılan vatandaşlar organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: İHA
KöyceğizMuğlaYerelSon Dakika

Yaylalar beyaza büründü Kar kalınlığı 20 santimi buldu Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
Galatasaray’ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı’nda vatandaşlara lokma ikram etti Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı'nda vatandaşlara lokma ikram etti
Bakan Işıkhan’dan emekli ve asgari ücretliye müjde: Güzel haberlerimiz olacak Bakan Işıkhan'dan emekli ve asgari ücretliye müjde: Güzel haberlerimiz olacak
11 yıldır dinmeyen öfke Jet Fadıl mağdurları inşaatın önünde eylem yaptı 11 yıldır dinmeyen öfke! Jet Fadıl mağdurları inşaatın önünde eylem yaptı
Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, kimse aramıza giremez Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, kimse aramıza giremez
18:18
İlham Aliyev, COP31 Zirvesi’ne katılacak
İlham Aliyev, COP31 Zirvesi'ne katılacak
18:18
Almanya’da uyuşturucu baronu Diyar Gündüz cezaevinden scooter ile kaçtı
Almanya'da uyuşturucu baronu Diyar Gündüz cezaevinden scooter ile kaçtı
18:11
Emre Belözoğlu’nun gökyüzüne bakıp söylediği şeye beğeni yağıyor
Emre Belözoğlu'nun gökyüzüne bakıp söylediği şeye beğeni yağıyor
18:08
Türkiye ve Irak’tan “PKK“ hamlesi Ortak komite faaliyete geçiyor
Türkiye ve Irak'tan "PKK" hamlesi! Ortak komite faaliyete geçiyor
17:50
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında gol oldu yağdı
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında gol oldu yağdı
16:25
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 18:32:57. #.0.2#
SON DAKİKA: Köyceğiz’de yörük şenliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android