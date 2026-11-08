Köyceğiz’de yörük şenliği düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde müzikli yörük şenliği düzenlendi.

Köyceğiz Şehit Görkem Hasdemir Mesire ve Kamp Alanında düzenlenen müzikli yörük şenliği Köyceğiz'de yaşayan Çamelililer tarafından organize edildi. Yöresel kültürü yaşatmak, müzik ve dayanışmayla buluşturmak amacıyla düzenlenen müzikli yörük şenliği saat 13.00'da başladı. Şenliğe katılan misafirlere köy usulü saçta pişirilen mısır ekmeği eşliğinde tarhana çorbası ikram edildi. Yöresel sanatçı Ümit Tekin'in seslendirdiği ezgiler eşliğinde oyunlar oynayan vatandaşlar gönüllerince eğlendi. Bahar havasının yaşandığı Köyceğiz'de müzikli yörük şenliğine katılım yüksek oldu. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu şenliğe katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Kumcu konuşmasında, şenliği düzenleyenlere teşekkür etti. Her geçen sene şenliğe katılanların sayısının arttığını belirten Kumcu, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade etti. Şenliğe katılan vatandaşlar organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.