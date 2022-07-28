Köyceğiz Ekincik Koyu kampçıların ve tatilcilerin akınına uğradı - Son Dakika
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Köyceğiz Ekincik Koyu kampçıların ve tatilcilerin akınına uğradı

28.07.2022 03:01

Köyceğiz Ekincik Koyu kampçıların ve tatilcilerin akınına uğradıMUĞLA Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Ekincik Koyu aşırı sıcakların artmasıyla serinlemek isteyen kampçıların ve tatilcilerin akınına uğradı.

Köyceğiz Ekincik Koyu kampçıların ve tatilcilerin akınına uğradı

MUĞLA Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Ekincik Koyu aşırı sıcakların artmasıyla serinlemek isteyen kampçıların ve tatilcilerin akınına uğradı.

Deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler Köyceğiz Ekincik Koyu'nu tercih ediyor. Köyceğiz'de denize girilebilecek en güzel yerlerden birisi olan Ekincik, her sene yoğun olarak tatilcileri ağırlıyor. Köyceğiz'e 35 kilometre mesafede bulunan Ekincik'e denizden de tekne turlarıyla ziyaret ediliyor.

Ekincik Koyu zeytin ve çam ağaçlarından oluşan doğasıyla saklı bir cennet olarak değerlendiriliyor. 3 km'lik plajıyla yerli ve yabancı turistlere hizmet eden Ekincik, temiz ve sakinliği ile cazibe merkezi konumunu koruyor. Ekincik'de Köyceğiz Belediyesi'ne bağlı bir çadır kamp alanı ve tesis bulunuyor. Kamp alanına piknik masaları koyan Köyceğiz Belediyesi, Ekincik Plajı'nın temizlik ve diğer hizmetlerini de karşılıyor.

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Köyceğiz Ekincik Koyu kampçıların ve tatilcilerin akınına uğradı Köyceğiz Ekincik Koyu kampçıların ve tatilcilerin akınına uğradı
Kaynak: İHA

Köyceğiz, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köyceğiz Ekincik Koyu kampçıların ve tatilcilerin akınına uğradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köyceğiz Ekincik Koyu kampçıların ve tatilcilerin akınına uğradı - Son Dakika
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