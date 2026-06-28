Köyceğiz İkinci El Pazarı\'na Yoğun İlgi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hafta sonu kurulan ikinci el pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Köyceğiz'de hafta sonu kurulan ikinci el pazarı iki gün boyunca vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaları için açık kaldı. Köyceğiz Öğretmen Evi binasının önünde kurulan tezgahlar, Atatürk Kordonu boyunca Sinema Festival Alanına kadar devam etti. Tezgahlarda her türlü ürün, eşya satışa sunuldu. Tüm tezgahlarda alışveriş için toplanan vatandaşlar pazarda hareketlilik oluşturdu. Vatandaşlar yiyecek stantlarından da bol bol alışveriş etti. İkinci el pazarında sabah öğleye kadar sıcak olması nedeniyle alışveriş zayıf kaldı, öğleden sonra havanın serinlemesiyle alışveriş canlandı. İkinci el pazarında alışverişini tamamlayan vatandaşlar kordonda bulunan işletmeleri de ihmal etmedi. - MUĞLA